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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول ضد أرسنال مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. تستعد ساحة كرة القدم الإنجليزية لاستقبال قمة مثيرة تجمع بين عملاقي الدوري الإنجليزي، ليفربول وأرسنال. هذه المواجهة التي ستقام على ملعب الإمارات، معقل المدفعجية، تعد واحدة من أهم مباريات الجولة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الثمينة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وأرسنال من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مباراة ليفربول وأرسنال

يأتي ليفربول إلى المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب، حيث يقدم أداءً قويًا هذا الموسم بقيادة المدرب الجديد أرنو سلت، ويسعى الريدز لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي في صراع الصدارة. من جهة أخرى، يسعى أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب وتؤكد على طموحاته في المنافسة على لقب الدوري.

تعتبر هذه المباراة فرصة مثالية لكل فريق لإثبات جدارته والمنافسة على الألقاب. من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يمتلك كلا الفريقين مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على صنع الفارق.

ستكون العيون مشدودة على النجم المصري محمد صلاح، الذي يسعى لتقديم أداء مميز وقيادة فريقه لتحقيق الفوز.

موعد مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

تستعد الساحة الكروية لحفل كروي مثير، حيث يلتقي عملاقا الدوري الإنجليزي، آرسنال وليفربول، في مواجهة نارية ستشعل حماس الجماهير. ستقام المباراة يوم الأحد، الموافق 27 أكتوبر، على ملعب الإمارات، معقل المدفعجية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة هذه القمة الكروية عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 1، حيث سيقوم المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي بتقديم تغطية حماسية للمباراة. كما يمكن للمشتركين في منصة TOD مشاهدة المباراة عبر الإنترنت.

معلق مباراة ليفربول وأرسنال اليوم



أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة ليفربول وآرسنال اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، للمعلق العماني الرياضي الشهير خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول ضد آرسنال



من متوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد آرسنال كالآتي وفقًا لرؤية الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للريدز

حارس المرمى كيليهير خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندي روبيرتسون خط الوسط ريان جرافنبيرخ- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي خط الهجوم لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح

تشكيل آرسنال ضد ليفربول



بينما من المتوقع أن يكون تشكيل آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي وفقًا لاختيارات الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني.

حراسة المرمى دافيد رايا خط الدفاع بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- تيمبر خط الوسط ديكلان رايس- توماس بارتي- لياندرو تروسارد خط الهجوم جابرييل مارتينيلي- كاي هافيرتز- بوكايو ساكا

ترتيب الدوري الإنجليزي



يأتي فريق آرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

بينما يحل فريق ليفربول في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 برصيد 21 نقطة، من 7 انتصارات وخسارة.

أهداف محمد صلاح أمام أرسنال

سجل محمد صلاح أول أهدافه في شباك أرسنال عندما دخل كبديل ليوقع الهدف السادس لفريق تشيلسي في انتصاره الكبير 6-0 على الجانرز في مارس 2014، خلال فترة وجوده مع البلوز في بداياته بالدوري الإنجليزي.

أما بقية أهداف صلاح ضد أرسنال، فقد جاءت بقميص ليفربول، حيث يلعب الدولي المصري في صفوف الفريق منذ أكثر من سبع سنوات. كان صلاح هو صاحب الهدف الوحيد للريدز في تعادله 1-1 مع المدفعجية على ملعب أنفيلد في الموسم الماضي 2023-24. ومع ذلك، غاب عن الخسارة 3-1 في ملعب الإمارات بسبب الإصابة.

يُعتبر أرسنال أحد أكثر الفرق التي سجل صلاح أهدافًا أمامها، حيث يتواجد في قائمة ضحاياه مع مانشستر يونايتد (15 هدفًا) وتوتنهام هوتسبير (12 هدفًا) ووست هام يونايتد (12 هدفًا) ومانشستر سيتي (11 هدفًا).