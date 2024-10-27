انت الأن تتابع خبر من أسرار الطبيعة .. عشبه سحرية منتشرة في الأسواق تقضي على جميع مشاكل القولون العصبى تنهي علي الغازات والبراز المتحجر وتنظف الأمعاء والنتيجة من أول استخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد القولون العصبي من الأمراض المزمنة التي تفتقر إلى علاج نهائي، مما يجعله من القضايا الصحية البارزة التي يعاني منها عدد كبير من الناس وللأسف، فإن الكثير منهم يجهلون العادات الصحية والأطعمة التي يمكن أن تساهم في تخفيف أعراض هذا المرض في هذه المقالة، سنقوم بمراجعة أبرز الأطعمة والأعشاب التي يوصى بها لعلاج متلازمة القولون العصبي.

أفضل الأطعمة والأعشاب لعلاج القولون العصبي

يحتوي الزبادي على خمائر مفيدة تساعد في علاج الإسهال الناتج عن التهابات القولون العصبي، بالإضافة إلى أنه يشكل طبقة واقية على جدار الأمعاء.

يمكن استهلاكه يوميا عدة مرات لتعزيز الأعراض.

بذور الكتان:

تعتبر بذور الكتان مصادر غنية بالألياف الغذائية التي تعزز من عملية الهضم، فضلا عن احتوائها على أوميجا 3 الضروري لدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعي.

لذلك، يمكن أن تكون فعالة في معالجة كل من الإسهال والامساك.

يفضل تناول بذور الكتان مع الماء مرة واحدة في اليوم، أو غلي ملعقة منها في كوب من الماء لمدة 10 دقائق ثم شرب هذا المنقوع قبل النوم لتحسين حركة الأمعاء.

النعناع:

يساهم النعناع في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي مثل التقلصات، والانتفاخ، والإسهال.

يحتوي النعناع على زيت المنثول الذي يساعد في تخفيف آلام عضلات الجهاز الهضمي ويعزز طرد الغازات.

يمكن إضافة زيت النعناع إلى كوب من الماء الدافئ وشربه من ثلاث إلى أربع مرات يوميا حتى يشعر الشخص بتحسن.

يمكن أيضا وضع أوراق النعناع المجففة في الماء المغلي لمدة عشر دقائق ثم شربها.

ومع ذلك، ينبغي تجنب تناول كميات كبيرة من النعناع، لأنه قد يؤدي إلى الغثيان وفقدان الشهية واضطرابات في الجهاز العصبي.

بذور الشمر: