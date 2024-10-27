نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطارات المصيف بداية نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 تعديل تركيب قطاري 951 / 960 (القاهرة / بورسعيد والعكس) ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جداولهم الحالية.

كما قررت الهيئة، اعتبارًا من الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 إيقاف تشغيل آخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة القاهرة/ مرسى مطروح، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح/ القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024.

