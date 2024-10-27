ملف..الصناعات المغذية تترقب الحلول الجذرية

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - يارا الجنايني _ وسط توجها إستراتيجيًّا للدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، تتصاعد الضغوط على الصناعات المغذية التي تمثل ركيزة أساسية للنهوض بهذا القطاع، حيث تواجه تلك الصناعة تحديات كبيرة تعوق تطورها. ومن بين تلك التحديات ارتفاع أسعار المواد الخام، ما يجعل المنتج المحلي أقل تنافسية أمام نظيره المستورد، إذ بات المصنعون المحليون مُجبرين على اختيار مواد أولية أقل جودة للحفاظ على أسعار تنافسية، مما يؤثر بدوره على جودة المنتج النهائي.

على الصعيد الإجرائي، تعاني الشركات من تعقيدات بيروقراطية خصوصًا فيما يتعلق باستخراج التراخيص الصناعية، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في عمليات التصدير، حيث تمتد الإجراءات لعدة أسابيع، ما يبطئ من نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن اتخاذ تكاليف الوقود اتجاهًا صعوديًّا ما يُربك خطط التسعير ويدفع المصانع إلى إعادة النظر في تكلفة الإنتاج أكثر من مرة.

وعلى الرغم من المساعي الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي، فإن غياب التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة يُعيق إيجاد حلول عملية ومُجدية. فيما يحتاج القطاع إلى تعزيز الدعم من خلال توفير تسهيلات جمركية وضريبية، وتنسيق أعمق بين المؤسسات ذات الصلة، من أجل خلق بيئة استثمارية مواتية. وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء والذين أكدوا أن هذه البيئة ينبغي أن تُهيئ السبل اللازمة أمام الصناعات المغذية للقيام بدورها الأساسي في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات.

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