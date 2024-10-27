نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشركة ديفو للفلاتر: ارتفاع أسعار المواد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - يارا الجنايني _ أوضح عادل جامع، الرئيس التنفيذي لشركة ديفو للفلاتر، أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام بات يشكل عقبة كبيرة أمام الشركة، حيث تتأثر تكلفة المنتج النهائي بشكل مباشر بهذه الزيادات، ما يُضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الصناعات المصرية تواجه منافسة غير عادلة بسبب المنتجات المزورة بعلامات تجارية وهمية

وبيّن جامع، أن هذا التحدي يزيد من صعوبة المنافسة مع المنتجات المماثلة من دول أخرى، والتي تستفيد من تكلفة مواد خام أقل، ما يمنحها ميزة سعرية تجعلها أكثر جذبًا للمستوردين والمستهلكين على الساحة الدولية.

وأكد جامع، أن هذا الوضع يتطلب استجابة عاجلة من الجهات الحكومية، من خلال تقديم دعم ملموس للمصدرين، لتمكين الشركات المصرية من الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة، مضيفًا أن دعم الدولة في هذا الإطار يمكن أن يكون بمثابة حافز قوي لتوسيع نطاق التصدير والتوسع في أسواق جديدة، رغم التحديات المتزايدة.

ضرورة بتبسيط إجراءات التصدير واعتماد نظام إلكتروني لتسريع المعاملات

وتطرق جامع، إلى التحديات المتعلقة ببيروقراطية الإجراءات التصديرية، موضحًا أن الروتين المعقد يبطئ حركة الصادرات ويؤدي إلى تأخير وصول المنتجات للأسواق الخارجية. مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على نظام “الدروباك” لاسترداد الجمارك، ولكن هذا النظام يتطلب تقديم الوثائق إلى مصلحة الرقابة والصناعة بالقاهرة، رغم أن المصنع يقع في دمياط، ما يزيد من الوقت والتكلفة.

وأشار جامع، إلى طول المدة التي قد تستغرقها الإجراءات، والتي تصل إلى 15 يومًا، معتبرًا أن هذه الفترة تضر بعمليات التصدير وتعيق توسع الشركة في الأسواق الدولية.

ودعا إلى اعتماد حلول إلكترونية لتسريع العمليات الإدارية، مما يتيح للشركات المرونة والقدرة على المنافسة بشكل أفضل على المستوى الدولي.

وفي سياق آخر، تناول جامع قضية تزوير المنتجات في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن انتشار المنتجات المقلدة بعلامات تجارية وهمية مثل كوريا واليابان يشكل تهديدًا خطيرًا للمنتجات المصرية الأصلية ذات الجودة العالية.

ولفت إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة ملصقات مزيفة على منتجاتها لتوحي بأنها مستوردة، مما يخلق منافسة غير عادلة ويؤثر سلبًا على سمعة المنتجات المحلية. وطالب جامع الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على السوق واتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار هذه الممارسات الضارة، حمايةً للصناعات الوطنية وضمانًا لجودة المنتجات التي تمثل مصر في الأسواق الدولية.

تجميع السيارات محليًّا يفتح آفاقًا جديدة للصناعات المغذية

وعن صناعة السيارات، أكد جامع أن التوجه الأخير نحو تجميع السيارات محليًّا يمثل خطوة إيجابية للشركات المغذية للصناعات، حيث يُسهم في تعزيز الطلب على قطع الغيار المحلية ويفتح فرصًا جديدة للتصدير. وأوضح أن تطور صناعة السيارات في مصر سيؤدي حتمًا إلى زيادة الطلب على المكونات المصرية في الأسواق العالمية، ما يدعم توسع الشركات المحلية ويعزز من حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت جامع، إلى أن شركة “ديفو” تنتج حاليًا مجموعة متنوعة من الفلاتر، تشمل فلاتر الوقود، الزيت، الهواء والتكييف، وتورد منتجاتها إلى كبرى الشركات داخل مصر، بالإضافة إلى تصديرها لأسواق دولية مثل السعودية، المغرب، وليبيا. وتسعى للتعاون مع علامات تجارية عالمية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن “ديفو” حاصلة على شهادات جودة عالمية مثل ISO 9001 وISO 19649 لضمان مطابقة منتجاتها لأعلى المعايير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًّا.