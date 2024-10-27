السيد محمد: التوطين خطوة إيجابية ولكن تفتقر دعم الصناعات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - يارا الجنايني _ قال السيد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لصناعة هياكل السيارات، إن التوجه الحكومي نحو توطين صناعة السيارات يُعتبر خطوة إيجابية، إلا أنه يُبرز افتقارًا لتقديم الدعم الكافي للصناعات المغذية، وهو ما يشكل عائقًا أمام تنميتها وتطورها.

وأوضح محمد، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن رحلة الحصول على التراخيص تواجه معوقات كبيرة، إذ يُطلب من المستثمرين ضخ استثمارات وأموال كبيرة في الأجهزة والمعدات قبل الحصول على التراخيص النهائية. وهذا الأمر يُعرّضهم للخطر، إذ قد يُعانون من خسائر مالية حال عدم النجاح في استصدار الرخصة المطلوبة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لصناعة هياكل السيارات، إلى أن الإجراءات البيروقراطية لاستخراج البطاقة الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير تعيق نمو الأعمال وتستغرق وقتًا طويلًا كما تتطلب تحمل أعباء رسوم مرتفعة، مما يزيد من الأعباء المالية على المستثمرين.

وطالب محمد، بضرورة تحسين الدعم المقدم للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تدخل الدولة للدفع في اتجاه تطوير الصناعة من خلال توفير وزيادة إتاحة الأراضي الصناعية والمساعدة في الإجراءات الخاصة بدراسات الجدوى.

زيادة الجمارك على استيراد المواد الخام تنعكس على سعر المنتج وتضعف تنافسيته محليًّا

وفي السياق ذاته، أضاف محمد، أن استيراد المواد الخام من الخارج أصبح أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، بسبب ارتفاع نسبة الجمارك المفروضة ما أدى بدوره إلى زيادة الأعباء، وأدى أيضًا إلى أن سعر المنتج المصري غالبًا ما يكون أعلى من نظيره المستورد. وأكد أن تقديم الدعم والتسهيلات الجمركية للمصنعين المحليين في المرحلة الراهنة ضروري لتمكينهم من المنافسة الفعّالة في السوق.

ارتفاع أسعار الوقود يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر على التسعير

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لصناعة هياكل السيارات، أن ارتفاع أسعار الوقود المفاجئ يؤثر سلبًا على تسعير المنتجات، حيث يعد ذلك عاملًا إضافيًّا لزيادة كلفة الإنتاج. مؤكدًا على أهمية فرض قيود على استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًّا، مما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة.

تصنيع الهياكل محليًّا يحتاج إلى استثمارات ضخمة.. ودعم ومساندة الدولة ضرورة

وفي سياق حديثه عن صناعة هياكل السيارات محليًّا، أشار محمد، إلى أن الاستثمار في تصنيع السيارات يتطلب رؤوس أموال ضخمة، حيث تتطلب الماكينات والآلات والمعدات المستخدمة استثمارات بالمليارات. كما أوضح أن عملية التصنيع تعتمد على قوالب تتطلب تغييرات مكلفة مع كل موديل جديد.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الشركات ورابطة الصناعات المغذية، معتبرًا أن تحسين التواصل هو السبيل الأفضل للوصول إلى حلول فعّالة للمشكلات التي تعيق الصناعة، لافتًا إلى أن الواقع يتطلب النظر في احتياجات السوق وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصناعة.