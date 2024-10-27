نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باليه ألف ليلة وليلة في دار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة المصرية جهودها الرامية إلى تقديم مختلف ألوان الفنون الراقية، حيث تستعد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لتقديم عرض باليه "ألف ليلة وليلة" من إخراج المدير الفني أرمينيا كامل.

يرافق العرض مع أوركسترا أوبرا القاهرة تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، بالإضافة إلى فرقة أوبرا القاهرة.

مواعيد العرض ومكانه

سيُقام الباليه في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، 29 و30 و31 أكتوبر، بالإضافة إلى عرض آخر في الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة الأول من نوفمبر.

كما سيُعرض الباليه في الحادية عشر والنصف صباحًا يومي الثلاثاء والأربعاء، 5 و6 نوفمبر على المسرح الكبير.

ولمحبي الفنون في الإسكندرية، سيتم تقديم العرض في "مسرح سيد درويش" في الثامنة مساءً يومي الخميس والجمعة، 14 و15 نوفمبر.

تفاصيل العمل الفني

يعتمد الباليه على موسيقى فيكرت أميروف، وتصميم رقصات نائلة ناظيروفا، بينما تولى ياسر شعلان مهمة الإضاءة، ومحمد الغرباوي تصميم المناظر. تتناول أحداث الباليه القصة الأسطورية الشهيرة "ألف ليلة وليلة"، حيث يعيش السلطان شهريار مع زوجته التي يحبها حبًا شديدًا.

لكن بعد اكتشاف خيانتها له، يتخذ قرارًا مأساويًا بقتلها، مما يدفعه لقتل جميع النساء في المملكة بعد الزواج بهن، معتقدًا أن جميعهن مخطئات.

شهرزاد وتأثيرها على شهريار

تظهر في هذه الأثناء فتاة تدعى شهرزاد، التي تتمكن من جذب انتباه شهريار بعد زواجهما من خلال سرد قصصها المثيرة.

ومع إغراق الملك في الحكايات، يزداد فضوله لسماع نهاية القصص، مما يدفعه لتأجيل إعدامها، ويستمر السرد حتى تكتمل ألف ليلة وليلة.

فرقة باليه أوبرا القاهرة

تأسست فرقة باليه أوبرا القاهرة عام 1966، وكانت في البداية تابعة للمعهد العالي للباليه، حيث قدمت أولى عروضها في نفس العام. على مدار سنواتها، قامت الفرقة بأداء عروض في عدة دول مثل روسيا وبلغاريا ويوغوسلافيا وألمانيا وفرنسا وتونس.

في عام 1991، أصبحت الفرقة إحدى الفرق التابعة لدار الأوبرا، حيث تضم ريبورتوارها مجموعة من أبرز العروض الكلاسيكية العالمية مثل "روميو وجولييت" و"بحيرة البجع" و"كسارة البندق" و"جيزيل".

تعتبر هذه الفعاليات خطوة هامة نحو تعزيز الثقافة والفنون في مصر، وتشجيع الجمهور على الاستمتاع بأعمال فنية ذات مستوى عالٍ.