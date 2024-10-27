نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بمحافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع اللجنة النقابية بمحافظة الغربية احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية، وذلك يوم الأربعاء المقبل 30 أكتوبر الساعة 12 ونصف ظهرًا على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا.

تقام الاحتفالية برعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تحت عنوان " دور المراسلين الحربيين في توثيق حروب وانتصارات الجيش المصري ".

تتضمن ندوة حول جهود الصحافة والإعلام في توثيق بطولات المصريين والجيش المصري.

وتتضمن الاحتفالية تكريم اسمي اثنين من أبرز المراسلين الحربيين من أبناء محافظة الغربية وهما الراحلين الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، والإعلامي حمدي الكنيسي.

كما سيتم تكريم اسمي اثنين من القامات الصحفية بالغربية الذين رحلا عن عالمنا خلال هذا العام، وهما الكاتبين الراحلين عدلي محرم، وعاطف دعبس.