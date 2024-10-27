أوتسوكا اليابانية تضع حجر الأساس لأول مصنع للمغذيات الصحية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - محمد أحمد _ أعلن أحمد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، إحدى شركات مجموعة أوتسوكا اليابانية عن انطلاق أعمال بناء مصنع جديد للمغذيات الصحية في مصر، مما يرفع عدد مصانع المجموعة في البلاد إلى خمسة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص، بوضع حجر أساس أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط في مدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ميكيو باندو، العضو المنتدب للأسواق الناشئة في أوتسوكا إنترناشونال آسيا العربية، أن مصر تعد سوقًا رئيسية وبوابة مهمة للمجموعة نحو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار زغلول إلى أن المجموعة كانت تورد منتجاتها من المغذيات الصحية إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1985، لكنها ستتمكن الآن من التصدير إلى الخليج والدول العربية مباشرة من مصنعها الجديد في مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المصري.

وأوضح أن مجموعة أوتسوكا، التي تأسست عام 1921، تضم أكثر من 47 ألف موظف حول العالم، وتدير حاليًا 196 شركة فرعية و173 مصنعًا موزعين على 85 دولة وإقليم، إلى جانب امتلاكها 43 مركزًا بحثيًا في اليابان و15 مركزًا آخر حول العالم.