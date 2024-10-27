نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أداء كارثي.. الصحف الاسبانية تفتح النار على مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصفت صحيفة "آس" الإسبانية أداء مهاجم ريال مدريد الجديد، كيليان مبابي، بأنه "كارثي" في أول ظهور له بمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت.

أداء كارثي.. الصحف الاسبانية تفتح النار على مبابي

فشل مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، في تحقيق المستوى المتوقع منه، حيث ارتكب العديد من الأخطاء وكان ضحية لمصيدة التسلل 8 مرات، وهو ما أثار استياء جماهير ريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأداء الفردي السلبي جعله يرغب في نسيان هذا الكلاسيكو، إذ حطم الرقم القياسي لمرات الوقوع في التسلل ولم يتمكن من تجاوز حارس برشلونة، إينياكي بينيا.

كثرة وقوع مبابي في التسلل تقترب من إجمالي الحالات التي وقع فيها طوال الموسم بأكمله، حيث بلغت 9 مرات في مسابقات الدوري ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي، مما قد يشير إلى مشكلة متزايدة في أدائه هذا الموسم.

وترى الصحيفة أن مبابي يظهر بمستوى مميز فقط أمام الفرق المتوسطة، لكنه اختفى في مباراة الكلاسيكو المهمة، مما أثار الشكوك حول قدرته على الأداء في المواجهات الكبرى. ورغم نجاحه أحيانًا في الهروب من التسلل، إلا أن تسديداته كانت تصطدم بالحارس بينيا، إلى جانب عدم تعاونه الجماعي مع زملائه خلال الشوطين