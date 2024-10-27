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أحمد جودة - القاهرة - تفوق فريق برشلونة على غريمه ريال مدريد برباعية نظيفة في ملعبه وبين جماهيره ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد رباعية الكلاسيكو بتغريدة مثيرة

كانت المباراة أول كلاسيكو يخوضه المدرب هانز فليك، الذي تمكن من التفوق على مدرب ريال مدريد المخضرم، كارلو أنشيلوتي، باستخدام تكتيك مصيدة التسلل. وأحكم برشلونة قبضته على المباراة من خلال إيقاع ريال مدريد في التسلل 12 مرة، منها 8 مرات للمهاجم كيليان مبابي، معتمدًا على أسلوب استراتيجي مخاطِر، ولكن لاعبي برشلونة نفذوه بدقة في الشوط الأول.

أثار هذا الأسلوب ضجة في وسائل الإعلام العالمية، ودفع برشلونة للسخرية من ريال مدريد عبر تغريدة على منصة "X". نشر النادي الكتالوني صورة تظهر كارلو أنشيلوتي وهانز فليك بجوار الحكم المساعد الذي كان يرفع الراية، بينما كان أنشيلوتي متقدمًا على فليك في المنطقة الفنية.

وعلق برشلونة على الصورة بعبارة: "تسلل، لا يهم متى تقرأ هذا"، ما أشعل غضب جماهير ريال مدريد، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.