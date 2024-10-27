انت الأن تتابع خبر خامنئي يطلق حسابًا باللغة العبرية على "إكس" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتح المرشد الإيراني علي خامنئي حسابًا باللغة العبرية على "X".



والمنشور الوحيد حتى الآن في حساب Khameini.ir العبري يقول "بسم الله الرحمن الرحيم".

وأعاد خامنئي نشر المنشور العبري على حسابه الإنجليزي الرسمي، Khamenei.ir، والذي تم التحقق منه ولديه أكثر من مليون متابع.



وبحسب "جيروزاليم بوست" رد الحساب الرسمي لـ ZAKA (وحدة لها مهمة - تكريم الموتى وضمان الدفن اليهودي الكامل لأولئك الذين يلقون حتفهم فجأة) على المنشور بسطر من صلاة كاديش اليهودية للموتى، والتي يمكن تفسيرها على أنها تلميح خفي إلى أن نهاية خامنئي قد تكون قريبة.