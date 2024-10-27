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أحمد جودة - القاهرة - طلب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من فريقه إظهار شراستهم ورغبتهم في الفوز قبل مواجهة ضيفه ليفربول غدا الأحد بالدوري الإنجليزي.

أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بهذا الأمر للفوز على ليفربول

وتأكد غياب القائد مارتين أوديجارد والمدافع ويليام ساليبا عن مباراة الأحد بسبب الإصابة والإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة بوكايو ساكا وجورين تيمبر وريكاردو كالافيوري.

وهناك أمل بشأن إمكانية أن يكون ساكا متاحا للمشاركة في المباراة، بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب مشكلة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الإنجليزي.

وعن المشاكل التي يواجهها في اختيار التشكيل، قال أرتيتا:" أحب مشاهدة الأفراد والفرق يتفاعلون مع هذا. هل هذه نظرة سلبية؟ أكره هذا. لم أر هذا في الجهاز الفني ولم أر هذا في الطابق العلوي، لم أشاهد أي شخص يتحدث عن هذا".

وأضاف:" "تابعوا العمل. أظهروا قوة شخصيتكم. أظهروا مدى رغبتكم في الفوز. هذا يعني فرصة للآخرين، وفرصة لنا كفريق للتمرد على بعض المواقف".

وأكد:" عندما تفقد قائد الفريق، هذا أمر كبير. عندما تخسر قلب الدفاع، والظهيرين الأيمن والأيسر، ومهاجما، وجناحا، يجب أن يمتلك الفريق الموارد. أهم شيء يجب أن نتكيف من الناحية العقلية مع ذلك، ثم الحفاظ على نفس الاعتقاد بأننا حتى مع وجود هذه الغيابات سنظل فريقا رائعا".

وبسبب الخسارة المفاجئة التي تلقاها أرسنال بهدفين نظيفين أمام بورنموث في الجولة الماضية، وهى أول خسارة للفريق هذا الموسم، تخلف الفريق بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر.