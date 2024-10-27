انت الأن تتابع خبر الإعدام لأردني في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق أردني وسعودي في قضيتين منفصلتين في كل من الجوف والمدينة المنورة.



وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم محمد عرفة - أردني الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم السبت 23 / 4 / 1446هـ الموافق 26 / 10 / 2024م بمنطقة الجوف".