نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا مع توقعات بتقلبات جوية قريبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أجواءً دافئة خلال ساعات النهار، فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط نشاط للرياح الشمالية الشرقية المعتدلة.

ورغم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، إلا أننا نفصلنا 96 ساعة عن بداية التقلبات المناخية المتوقعة مع انتهاء شهر أكتوبر، والتي ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على العديد من المناطق.

تفاصيل الطقس المتوقع اليوم

وفقًا لخرائط الطقس، من المتوقع أن تكون الأجواء دافئة خلال ساعات الذروة، بينما ستشهد ساعات الليل والصباح المبكر انخفاضًا في درجات الحرارة، مما يجعل الأجواء باردة.

وحذرت الأرصاد الجوية من ضرورة ارتداء الملابس الخريفية المناسبة لتجنب البرودة خلال فترات الليل والصباح.

المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها

تشير توقعات الأرصاد إلى أن المدن الساحلية ومحافظات الدلتا ستحظى بالنصيب الأكبر من الأمطار، والتي ستصل إلى القاهرة في منتصف الشهر القادم.

ون المتوقع ان يستمر استقرار الطقس على معظم الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجاري.

تحذيرات من الشبورة المائية

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

ستظهر الشبورة بداية من الساعة 6 صباحًا حتى 9 صباحًا، مما يستدعي توخي الحذر من قائدي السيارات والالتزام بالسرعات المقررة وتشغيل الكشافات ومساحات الزجاج حفاظًا على سلامة المارة والركاب.

نشاط الرياح:

رصدت خرائط الطقس نشاطًا للرياح الشمالية الشرقية المعتدلة، التي ستنشط على فترات متقطعة خلال اليوم، مما يساهم في الإحساس بالبرودة ليلًا.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: الحالة تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح تتجه شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

إليك قائمة بدرجات الحرارة المتوقعة لليوم في مختلف المدن: