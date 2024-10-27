ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على سيدة مسنة بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتكبيل سيدة مسنة والتعدى عليها بالضرب بمدينة مطاى بالمنيا.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بالمنيا).. وبحوزته "عصا" ، وإعترف بإرتكاب الواقعة لقيام السيدة المسنة بإثارة الذعر بين أطفال المنطقة محل سكنه كونها تعانى من مرض نفسى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.. وإيداع السيدة المذكورة بإحدى المستشفيات النفسية لتلقى الرعاية اللازمة.