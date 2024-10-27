إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة بدون ترخيص بقيمة4,5 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - استمرارا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام تشكيل عصابى مكون من (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) نقل وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة "ربع نقل" من محافظة البحر الأحمر تمهيداً لترويجها على عملائهم بعدد من محافظات الوجة القبلى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل.. وعثر بحوزتهم على (رشاش جرينوف – 19 بندقية آلية – بندقية m16 – بندقية fn – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 23 خزينة - عدد كبير من الطلقات – سيارة ربع نقل).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4,5 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.