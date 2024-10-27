نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، تعد فكرة التوقيت الشتوي من الممارسات التي تسهم في استغلال ضوء النهار بشكل أفضل وتوفير استهلاك الطاقة.
وفي مصر، تم إعادة تطبيق التوقيت الشتوي كجزء من الخطط الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الطاقة خلال أشهر الشتاء.
من خلال تقديم أو تأخير الساعة ساعة واحدة، يمكن للسكان الاستفادة من ساعات النهار الأطول في الشتاء، مما ينعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية واقتصاد الطاقة في البلاد.
تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية مواقيت الصلاة بعد تغيير نظام الساعة بمحافظة سوهاج وبجميع المحافظات.
مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج بعد تغيير التوقيت
-دوت الخليج 4:51 صباحا
-الظهر 12:51 صباحا
-العصر 4:22 مساءا
-المغرب 7:22 مساءا
-العشاء 8:42 مساءا
مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة حسب توقيت القاهرة
موعد أذان دوت الخليج في التوقيت الشتوي الساعة 4:41 فجرا.
- موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي الساعة 11:39 صباحا.
- موعد أذان العصر في التوقيت الشتوي الساعة 2:44 مساء.
- موعد أذان المغرب في التوقيت الشتوي الساعة 5:08مساء.
- موعد أذان العشاء في التوقيت الشتوي الساعة 6:26 مساء
مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
|المدينة
|دوت الخليج
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|4:45 صباحًا
|12:53 مساءًا
|4:29 مساءًا
|7:28 مساءًا
|8:51 مساءًا
|الإسكندرية
|4:47 صباحًا
|12:58 مساءًا
|4:36 مساءًا
|7:35 مساءًا
|8:59 مساءً
|المنصورة
|4:42 صباحًا
|12:52 مساءًا
|4:30 مساءًا
|7:29 مساءًا
|8:53 مساءًا
|سوهاج
|4:51 صباحًا
|12:51 مساءًا
|4:22 مساءًا
|7:22 مساءًا
|8:42 مساءًا
|مطروح
|4:57 صباحًا
|01:09 مساءًا
|4:47 مساءًا
|7:46 مساءًا
|9:11 مساءًا
|شرم الشيخ
|4:38 صباحًا
|12:41 مساءًا
|4:14 مساءًا
|7:13 مساءًا
|8:34 مساءًا
|العريش
|4:32 صباحًا
|12:43 مساءًا
|4:21 مساءًا
|7:20 مساءًا
|8:44 مساءًا
|العاشر من رمضان
|4:42 صباحًا
|12:51 مساءًا
|4:28 مساءًا
|7:27 مساءًا
|8:50 مساءًا
|الفيوم
|4:48 صباحًا
|12:55 مساءصا
|4:30 مساءًا
|7:29 مساءًا
|8:51 مساءًا