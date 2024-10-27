نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المدارس الثلاثة " الابتدائية والإعدادية والثانوية"، في انطلاق أول إختبار شهري بالفصل الدراسي الحالي "اكتوبر "لجميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة.

يتم وضع الاختبارات الشهرية على مستوى كل إدارة تعليمية وفقا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتلتزم بها المدارس.

وعلى صعيدا أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الطلاب في المرحلة الابتدائية، حيث يتكون مجموع الدرجات من 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي. يتم توزيع باقي الدرجات على المهام الأدائية التي تمنح 10 درجات، وكراسة الواجب والنشاط بواقع 5 درجات لكل منهما. كما يتم تخصيص 5 درجات للتقييم الأسبوعي و5 درجات أخرى للمواظبة والسلوك. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطالب على 10 درجات لتقييم الشهر، لتصبح الدرجة النهائية 100 درجة.

أما بالنسبة لتوزيع درجات تقييم الشهر، يتم تخصيص 5 درجات لاختبار أكتوبر الجاري، و5 درجات أخرى لاختبار نوفمبر المقبل. يؤدي الطلاب في كل فصل دراسي ثلاثة اختبارات، اثنان منها شهريان، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسي.