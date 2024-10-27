نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس يطلق حملة شعبية لاستعادة تمثال رأس نفرتيتي من ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري الشهير، حملة شعبية تهدف إلى استعادة تمثال رأس نفرتيتي من ألمانيا إلى مصر.

وأوضح حواس أن الحملة تركز على إعادة التمثال الذي يعتبر واحدًا من أبرز وأهم القطع الأثرية المصرية الموجودة بالخارج.

ودعا حواس جميع المصريين وعشاق الآثار حول العالم إلى دعم هذه المبادرة من خلال التوقيع على عريضة إلكترونية متاحة على موقع change.org، مؤكدًا أن التوقيعات ستسهم في تعزيز موقف مصر في المطالبة بعودة التمثال.

جدير بالذكر أن تمثال رأس نفرتيتي تم اكتشافه في تل العمارنة بمصر عام 1912، وهو الآن معروض في متحف Neues Museum في برلين، ألمانيا.

وتواصل السلطات المصرية منذ ذلك الحين المطالبة بإعادة التمثال إلى موطنه الأصلي.

للمشاركة في هذه الحملة، يمكن زيارة رابط العريضة الإلكترونية والتوقيع لدعم جهود استعادة تمثال رأس نفرتيتي إلى مصر.