العالم اليوم - أرباح "موبايلي" السعودية تقفز 58% في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - قفزت أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، في الربع الثالث بنحو 58.2 بالمئة لتصل إلى 829 مليون ريال (221 مليون دولار)، بحسب البيانات المعلنة على موقع البورصة السعودية، اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن زيادة الأرباح ترجع إلى نمو إيراداتها الفصلية التي وصلت إلى حوالي 4.5 مليار ريال بارتفاع سنوي 9.3 بالمئة.

وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام، قالت "موبايلي" إنها حققت مستوى استثنائيا في صافي الربح الذي وصل إلى حوالي 2.1 مليار ريال بزيادة سنوية 43 بالمئة، بفضل زيادة إيراداتها من جميع قطاعات الشركة.

وقالت "موبايلي" إنها حققت زيادة في قاعدة العملاء، ليصل عدد مشتركي الهاتف المتنقل إلى 11.7 مليون عميل بنهاية الربع الثالث.

وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة في الربع الثالث 471 مليون ريال، لتصل خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام إلى نحو 1.1 مليار ريال، والتي تم توجيهها لتطوير الشبكة وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس "5G" وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات والكوابل البحرية.