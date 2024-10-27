العالم اليوم - خامنئي: لا ينبغي "التضخيم ولا التقليل من" الضربة الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أنه ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات التي نفذتها إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران.

وفي أول رد فعل على الضربات، قال خامنئي في منشور على منصة إكس أنه "لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران ولا التقليل منه".

واعتبر المرشد الإيراني أن إسرائيل "أخطأت في الحسابات".

وتعد تصريحات خامنئي هي أحدث إشارة على أن إيران تدرس بعناية ردها على الهجوم.

وبالفعل ذكر الجيش الإيراني أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة أو لبنان له الأولوية على أي هجوم انتقامي على إسرائيل، على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين ذكروا أيضا أنهم يحتفظون بالحق في الرد.

وأضاف خامنئي أن "الأفعال الشريرة، التي ارتكبها النظام الإسرائيلي قبل ليلتين، لا يتعين المبالغة فيها ولا التقليل من شأنها. يجب عرقلة الحسابات الخاطئة للنظام الإسرائيلي. ومن المهم جعلهم يدركون قوة وإرادة ومبادرة الأمة الإيرانية وشبابها".

وتابع "الأمر يعود للسلطات لتحديد كيفية ايصال قوة وإرادة الشعب الإيراني إلى النظام الإسرائيلي واتخاذ إجراءات تخدم مصالح تلك الأمة والبلاد".