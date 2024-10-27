أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024.. أفادت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، الأحد 27 أكتوبر 2024، تبدأ بأجواء باردة في الصباح على مختلف أنحاء البلاد. خلال النهار، يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويعود ليصبح مائلًا للبرودة ليلًا في جميع المناطق.

الظواهر الجوية

حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

يشهد الصباح شبورة مائية خفيفة تؤثر على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مع نشاط رياح معتدلة أحيانًا في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة البحرين

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالي شرقي، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.