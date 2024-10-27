نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 مخالفة تستوجب الحبس والغرامة.. نص تعديلات قانون المرور الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد لعام 2024، والتي قدمتها الحكومة لإقرارها.

تشمل هذه التعديلات تشديد العقوبات على 11 مخالفة مرورية، وتمت إحالة التعديلات إلى اللجان المختصة في جلسة سابقة.

تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد 2024

نصت المادة الأولى من التعديلات على استبدال نصوص المواد 54 فقرة أولى، 44 مكررا 2، و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مع فرض عقوبات على مجموعة من المخالفات المرورية.

أبرز المخالفات التي تشملها التعديلات

قيادة مركبة دون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء المواعيد المحددة. عدم وضع اللوحات المعدنية على مركبات النقل السريع أو استخدام لوحات غير صالحة. تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو العبث بها. تجاوز السرعة القصوى المقررة لمركبات النقل السريع. قيادة مركبة غير مزودة بفرامل صالحة أو دون فرامل. تعمد تعطيل حركة المرور أو إثبات بيانات غير صحيحة. الاعتداء على أفراد المرور أثناء تأدية وظائفهم.

تشديد العقوبات

المادة 74 مكررا 2 تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 إلى 5000 جنيه للمخالفات المحددة.

للمخالفات المحددة. المادة 75 تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه، وتضاعف العقوبات عند تكرار المخالفة خلال فترة زمنية محددة.

مستجدات أخرى في التعديلات

نصت المادة الثانية على استبدال عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والغرامات، فيما أضافت المادة الثالثة فقرة جديدة إلى المادة 53، التي تفرض غرامة تأخير تتراوح بين 200 إلى 250 جنيهًا لكل 6 أشهر تأخير في تجديد الترخيص.