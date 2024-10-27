نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يعلق على ارتفاع أسعار البيض المحلي وفتح استيراد البيض التركي: "بيض انت بقى!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب على الارتفاع الكبير في أسعار بيض المائدة بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى فتح باب استيراد البيض التركي كإجراء لمواجهة تلك الزيادات.

وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث على قناة إم بي سي مصر، أن سعر طبق البيض في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 170 و180 جنيهًا، وفي بعض الأحيان يصل إلى 200 جنيه، مما دفع الدولة إلى التدخل عبر فتح الاستيراد من الخارج، وبالتحديد من تركيا.

أديب أثار قضية الفارق في الأسعار بين البيض التركي والمصري، مشيرًا إلى أن البيض المستورد من تركيا يأتي بتكلفة أقل مقارنةً بنظيره المحلي.

وأضاف قائلًا: "طيب خلاص بيض انت بقى"، في إشارة إلى أن المستهلك قد يضطر إلى الاعتماد على البيض المستورد في ظل استمرار ارتفاع الأسعار المحلية.

تأثير الاستيراد على الصناعة المحلية

وأضاف أديب، في سياق حديثه، أن هناك مخاوف من تأثير فتح باب الاستيراد على صناعة البيض المحلية، والتي توظف نحو 2 مليون شخص.

وأوضح أن هناك نحو 10 ملايين شخص قد تتأثر حياتهم بهذا القطاع إذا تراجعت مبيعات البيض المحلي بسبب المنافسة مع البيض المستورد.

ومع ذلك، تساءل عن دور الدولة في حماية باقي الشعب من تأثيرات الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

وأشار إلى أن تدخل الدولة عبر الاستيراد يأتي كحل لمواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار، ولكنه قد يفتح المجال للنقاش حول ضرورة إيجاد توازن بين حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة.