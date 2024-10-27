وزير الشباب: الإنسان هو رهان قمة الابداع الإعلامي للشباب العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:32 صباحاً - قال وزير آلشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن قمة الابداع الإعلامي للشباب العربي، تاتي في توقيت هام، نظرا للحاجة الملحة للإعلام والشباب في نفس الوقت.

واضاف، في كلمته امام قمة الابداع الإعلامي للشباب العربي، ان الاعلام بات الشريك الحقيقي لكل المؤسسات، حيث بات مؤثرا في عملية اتخاذ القرار، حيث بات الاعلام بمثابة ذروة ثروة الاتصال في ضوء التطور الكبير في كافة أدواته بشكل غير محدود

واعتبر أن تطور الإعلام يبدأ بالإنسان سواء باعتباره متلقي للرسالة او محررها، وبالتالي فهو الاساس، بالاضافة إلى المحتوى وما يملكه من ادوات، معتبرا ان السياق الذي تدور حوله القمة هو الابداع في مجال الاعلام، بينما يبقى الاعتماد الرئيسي على الشباب.

واضاف أن تطوير الإنسان هو الرهان الرئيسي للقمة مهما كانت أدواته او المحتوى الذي يقدمه، وذلك عبر تعزيز قدرته على الابداع، وهو ما يعد الهدف الرئيسي للقمة.

وأوضح ان الرسالة الموجهة للشباب العربي هو الحوار حيث تبقى الحاجة الملحة اليه في اللحظة الراهنة، من أجل مزيد من الابداع، لمواجهة التحديات، عبر تعزيز الوعي العام بأهمية العمل معا لتعزيز الوطنية والانتماء.