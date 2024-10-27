إسماعيل عبد الغفار: اهداء قمة الابداع في نسختها الاولى للشباب الفلسطيني دعما لحقوقهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:32 صباحاً - قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن قمة الابداع الاعلامي للشباب العربي تؤكد أهمية الرسالة الإعلامية التي تقوم بدور كبير في الدفاع عن القضايا العربية ودحض الشائعات.

وحذروعبد الغفار، في تصريح صحفي على هامش قمة الابداع الإعلامي للشباب العربي، من المخاطر الكبيرة التي يحملها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتي قد تساهم في تزييف الحقائق وما قد يترتب عليه من ازمات، مؤكدا على ضرورة تعزيز الابداع لدى الشباب العربي لتقديم محتوى يرقى لاحترام عقول الشعوب العربية

واضاف ان الهدف من وسائل الإعلام ينبغي ان تطور من ادواتها عبر تعزيز استخدامها للتكنولوجيا في مواجهة عالم باتت التكنولوجيا هي سلاحه الاول، بينما يبقى الشباب هو المستهدف من القمة في ظل ما يحمله من طاقة.

واشاد بإهداء النسخة الاولى من القمة إلى القضية الفلسطينية، موضحا ان المبادرة تحمل دعما لحقوق الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة خاصة في ظل ما يواجهونه في اللحظة الراهنة من تحديات كبيرة.