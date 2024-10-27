انت الأن تتابع خبر "النتيجه من اول استعمال!"...خبيرة تجميل أردنية تكشف عن أفضل وصفة سحرية لصبغ الشعر الأبيض والعنيد سيختفي الشيب نهائياً في 40 دقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني البعض من الإحباط والحزن عند ملاحظة ظهور خصلات بيضاء في شعرهم مما قد يؤثر على ثقتهم بمظهرهم ورغم أن الشيب يعد عملية طبيعية مع التقدم بالسن إلا أن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تأخير هذه الظاهرة وإعادة الحيوية إلى الشعر.

الشاي الأسود لتغميق لون الشعر

يعتبر الشاي الأسود من الحلول ذات الفعالية للحد من ظهور الشعر الأبيض.

لتحضير الوصفة:

تغلى ملعقتان من أوراق الشاي الأسود في الماء وتترك لتبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة.

بعد تصفية الشاي يوضع في زجاجة رذاذ ويرش على الشعر كاملاً ويترك لمدة ساعة قبل شطفه بالماء البارد.

هذه الطريقة تساعد على تغميق اللون الطبيعي للشعر بشكل آمن.

فوائد ماء المريمية للشعر الرمادي

تعتبر عشبة المريمية من العلاجات المجربة والفعالة للتخلص من الشيب

طريقة تحضر الوصفة:

غلي أوراق المريمية في الماء

بعد أن يبرد يتم رش ماء المريمية على الشعر ويترك لمدة ساعتين.

يغسل بشامبو خفيف.

تعمل هذه الوصفة على تعزيز اللون الطبيعي للشعر وتأخير ظهور الخصلات البيضاء.

مزيج زيت جوز الهند والليمون لاستعادة لون الشعر

يمكن أيضًا الاعتماد على مزيج زيت جوز الهند مع عصير الليمون للحد من ظهور الشيب

لتحضير هذه الوصفة:

يخلط زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق من عصير الليمون

يتم تدليك فروة الرأس والشعر بهذا المزيج

يترك لمدة ساعة قبل غسله بشامبو خفيف

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا حيث يساعد هذا المزيج على تغذية الشعر والحفاظ على لونه الأسود.

نهايةً حلول طبيعية لشعر أكثر شباباً