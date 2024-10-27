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أحمد جودة - القاهرة - بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلاة بجميع المحافظات

مع اقتراب موسم الشتاء، يتطلع الكثير من المواطنين في مصر إلى التغييرات التي ستطرأ على حياتهم اليومية نتيجة لتطبيق التوقيت الشتوي.

يعد تعديل التوقيت خطوة تقليدية تُجرى سنويًا بهدف توفير الطاقة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي.

في هذا السياق، تشهد مواقيت الصلاة أيضًا تعديلات تتماشى مع التوقيت الجديد، مما يتطلب من الجميع الانتباه لهذه التغييرات.

تعرفكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول التفاصيل المتعلقة بتوقيت تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024 وتأثيره على مواعيد الصلاة وغيرها من الأنشطة اليومية.

التوقيت الشتوي في مصر 2024 وتأثيره على مواقيت الصلاة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، حيث ستتأخر مواعيد الصلاة لمدة ساعة واحدة.

بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلاة بجميع المحافظات

يأتي هذا التعديل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي.

وبذلك، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي، والذي سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024.

موعد بدء وانتهاء التوقيت الشتوي 2024

يبدأ التوقيت الشتوي في مصر في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024.

حيث ستُعَاد الساعة 60 دقيقة إلى الوراء لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

أما عن موعد انتهاء التوقيت الشتوي، فسيكون في يوم الجمعة الأولى من شهر نوفمبر 2024، ليعود التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة مرة أخرى.

تأثير التوقيت الشتوي على مواعيد الصلاة

وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، سيتم تعديل مواقيت الصلاة في مصر بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

سيشهد هذا التغيير تأخيرًا في مواعيد جميع الصلوات لمدة ساعة واحدة.

من هنا، يصبح من الضروري على المواطنين تحديث مواعيدهم والالتزام بمواعيد الصلاة الجديدة التي تم تحديدها.

تأثيرات التوقيت على الحياة اليومية

تغيير التوقيت من الصيفي إلى الشتوي لا يقتصر على مواقيت الصلاة فقط، بل يمتد ليشمل مختلف جوانب الحياة اليومية.

تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة يؤثر على الأعمال، المدارس، والمواعيد الرسمية، ويتطلب تكييف نمط الحياة للتوافق مع هذا التغيير السنوي.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة بجميع المحافظات

المدينة دوت الخليج الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 4:45 صباحًا 12:53 مساءًا 4:29 مساءًا 7:28 مساءًا 8:51 مساءًا الإسكندرية 4:47 صباحًا 12:58 مساءًا 4:36 مساءًا 7:35 مساءًا 8:59 مساءً المنصورة 4:42 صباحًا 12:52 مساءًا 4:30 مساءًا 7:29 مساءًا 8:53 مساءًا سوهاج 4:51 صباحًا 12:51 مساءًا 4:22 مساءًا 7:22 مساءًا 8:42 مساءًا مطروح 4:57 صباحًا 01:09 مساءًا 4:47 مساءًا 7:46 مساءًا 9:11 مساءًا شرم الشيخ 4:38 صباحًا 12:41 مساءًا 4:14 مساءًا 7:13 مساءًا 8:34 مساءًا العريش 4:32 صباحًا 12:43 مساءًا 4:21 مساءًا 7:20 مساءًا 8:44 مساءًا العاشر من رمضان 4:42 صباحًا 12:51 مساءًا 4:28 مساءًا 7:27 مساءًا 8:50 مساءًا الفيوم 4:48 صباحًا 12:55 مساءصا 4:30 مساءًا 7:29 مساءًا 8:51 مساءًا

مواعيد الآذان بعد تطبيق نظام التوقيت الشتوي

موعد أذان دوت الخليج في التوقيت الشتوي الساعة 4:38 فجرا.

- موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي الساعة 11:39 صباحا.

- موعد أذان العصر في التوقيت الشتوي الساعة 2:49 مساء.

- موعد أذان المغرب في التوقيت الشتوي الساعة 5:13 مساء.

- موعد أذان العشاء في التوقيت الشتوي الساعة 6:31 مساء