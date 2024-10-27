انت الأن تتابع خبر « ياريتني عرفت من زمان»....وصفة الباذنجان لعلاج الشيب نهائيا في ساعة واحدة وبدون رجوعه وبدون استخدام صبغات كيميائية ضارة أو الذهاب للكوافيرات!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشكلة ظهور الشعر الأبيض تعتبر من التحديات المزعجة التي تواجه الكثيرين، خاصةً السيدات حيث يرتبط هذا الأمر بتقدم العمر وتأثيره النفسي على الشعور بالجمال والثقة وللتغلب على هذه المشكلة، يمكن استخدام وصفة طبيعية ومبتكرة تعتمد على الباذنجان، التي تساعد في تلوين الشعر الأبيض بلون داكن وجميل.

علاج الشعر الأبيض باستخدام وصفة الباذنجان

مكونات الوصفة

– حبة صغيرة من الباذنجان المشوي

– 5 ملاعق حناء

– 6 ملاعق زيت زيتون

– علبة زبادي

– نصف كوب من مغلي الكركديه

طريقة التحضير

1. تحضير الخليط في البداية، يتم عجن الحناء مع مغلي الكركديه وزيت الزيتون والزبادي جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

2. اضافة الباذنجان: بعد تقشير حبة الباذنجان، تضاف إلى خليط الحناء وتخفق جيدًا باستخدام شوكة حتى تتجانس.

3. التخمير: يترك الخليط جانبًا لمدة 15 دقيقة للتأكد من تخمر الحناء.

4. طبيق الخليط يتم دهن الشعر بهذا الخليط، ويترك لمدة 5 ساعات حتى يجف تمامًا.

5. غسل الشعر يغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو، ثم يرطب بالبلسم.

مميزات وصفة الباذنجان