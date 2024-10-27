انت الأن تتابع خبر تحذير للنساء من عادة تجميلية شائعة تسبب تلف البشرة.. «تقع فيها الفتيات يوميا» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتبع العديد من النساء حول العالم روتينًا يوميا للعناية بالبشرة سواء في الصباح أو قبل الذهاب إلى النوم، ولكن اتضح أن هذا الروتين قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه، وذلك بسبب عادة شائعة قبل استخدام منتجات التجميل، فما هي؟ وكيفية الوقاية منها؟

حذر خبراء التجميل في شركة «Glow Hub» العالمية للعناية بالبشرة، من عادة شائعة يومية قد تسبب تلف الجلد والالتهابات على المدى الطويل، بحسب ما نقلته صحيفة «دايلي إكسبريس» البريطانية.

عادة شائعة قبل استخدام منتجات العناية بالبشرة قد تسبب أضرارا بالغة للجلد

تحرص العديد من الفتيات والسيدات حول العالم، على ترطيب بشرتهم سواء في الصباح أو قبل النوم، ولكن من الممكن أيضًا أن يؤدي ذلك، دون علمك، إلى انتشار البكتيريا على الجلد، فكيف يحدث ذلك؟.

أظهرت بيانات خبراء الصحة أن اليد البشرية المتوسطة تحتوي على ما بين 10 آلاف إلى 10 ملايين بكتيريا، بما في ذلك بعض البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهابات سيئة، بحسب التقرير، الذي أوضح: «يمكن لبعض هذه الجراثيم البقاء على الجلد لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، ما يعني أن يديك غير النظيفتين قد تسبب بعض الأمراض الجلدية».

ورغم أن هذه البكتيريا قد لا تكون مرئية للعين المجردة، إلا أنها قد تعيش في منتجات العناية بالبشرة، فمع استخدام العديد من الأشخاص لأصابعهم لجمع منتجات العناية بالبشرة، تنتقل البكتيريا والفطريات الموجودة على اليدين، خاصة تلك التي تعيش تحت أظافرك، إلى منتجاتك، بحسب التقرير، الذي أكد أنه يمكن في بعض الظروف، أن يؤدي هذا إلى التهابات جلدية يمكن أن تسبب ندبات دائمة واحمرار الجلد.

كيف يمكن تجنب أضرار الجلد عند استخدام منتجات العناية بالبشرة؟