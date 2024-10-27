انت الأن تتابع خبر أضراره قد تصل إلى السرطان.. تحذير من هذا النوع الشهير من الشامبو.. متجيش تقول معرفش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد فئة كبيرة جدا من الناس يستخدمون الشامبو عند غسيل الشعر،حيث أنه يوفر له النعومة والترطيب اللازم ليصيح انسيابي وأكثر لمعان ولكن حذر بعض الباحثين العلميين من استخدام نوع شامبو أضراره كثيرة جدا عند استخدامه، وهو يعد الشامبو الجاف بسبب تأثيره على صحة الجسم بأكثر من طريقة متنوعة.

وعلى حسب ما جاء في موقع healthcare ، فإن الشامبو الجاف هو الذي يسبب تهيج كبير في فروة الرأس وكذلك ظهور القشرة، بجانب أيضا تراكم الكثير من المواد الكيميائية، التي بدورها تسبب انسداد في المسام ومن ثم التهاب في بصيلات الشعر، كما أن الشامبو الجفاف من المحتمل أن يؤدي إلى الشعور بالصداع النصفي وكذلك الحساسية، وهذا بسبب وجود بضع غازات الإيزوبيوتان والبيوتان أيضا عديمة كل من اللون والرائحة والتي تستعمل من أجل أن توفر الضغط في العلبة من الداخل.

تأثير هذا الشامبو على الصحة