انت الأن تتابع خبر تخلص من الجلد الميت في دقائق.. وصفات طبيعية لتقشير اليدين بالمنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليد من أكثر المناطق بالجسم معرضة للضرر، وذلك لأنك تقوم باستخدامها في كل شيء بالتنظيف وكذلك أثناء العمل وغيرها من العوامل الأخري التي تجعل ملمسة غير حيوي، كما أن مواد التنظيف تضر الجلد للغاية، ولذلك دائمًا تبحث الفتيات والسيدات عن وصفات طبيعية لتقشير اليدين بالمنزل بمكونات رخيصة وغير مكلفة وتساعدها في التخلص من الجلد الميت، لذلك سنتعرف على أفضل الوصفات لتقشير اليدين لتجعلها ناعمة الملمس وصحية.

ماسك التقشير بالقهوة

أن ماسك القهوة لتقشير اليدين من أفضل الوصفات الرائعة التي يجعل يديك ناعمة كالأطفال، كما أن القهوة تساعد على ارتفاع إنتاج الكولاجين بالجلد وتخلصك من الجلد الميت وتفتح اليدين، كل ما عليك

هو إتباع هذه الخطوات:

نمزج ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة من زيت الزيتون.

يخلط المكونات جيداً، ثم يوزع على اليدين مع الفرك المستمر لمدة 10 دقائق.

أترك الخليط على اليدين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

أغسل اليد وضع بعض المرطب وستلاحظ الفرق في الحال.

ماسك السكر والملح لتقشير اليد

يمكنك ترطيب اليدين وتفتيحها والتخلص من الجلد الميت، وذلك عن طريقة استخدام مقشر اليدين السكر والملح:

أولًا عليك وضع ملعقة كبيرة من السكر + ملعقة من ملح الطعام.

وأضف إليهم ملعقة من جل الالوفيرا وأمزج جميع المكونات.

ضع الوصفة على اليدين مع الفرك المستمر لمدة 5 دقائق.

أترك الوصفة لمدة 10 دقائق، ثم يتم غسلها بالماء والصابون.

ضع كريم ترطيب، يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك تقشير اليدين بالعسل واللوز

أن العسل الأبيض الطبيعي من اللوز يساعد على علاج جفاف الجلد، وذلك من خلال الطريقة التالية: