انت الأن تتابع خبر «مش هتصدقي نعومتها..!!» طريقة ماسك العسل الاسود والخميره لترطيب وتفتيح البشرة وتنعيم خيالي يقضي على البقع و الاسمرار نهائيا.. مش هتعرفي تستغني عنه..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة الصحية والنضرة من علامات الجمال، ولكن التعرض لعوامل البيئة والتوتر قد يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة والاسمرار إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وفعالة لاستعادة نضارة بشرتك، فإليك ماسك العسل الأسود والخميرة هذا الماسك يعرف بخصائصه المضيئة والمغذية للبشرة، مما يجعله خيار مثاليا للحصول على بشرة تشبه بشرة الأطفال.
فوائد العسل الأسود والخميرة للبشرة
- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتساعد في تفتيح لون البشرة.
- يعتبر مرطب طبيعي، مما يعزز من رطوبة البشرة ونعومتها.
- يساعد في تقليل البقع الداكنة وتحسين لون البشرة العام.
- غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من صحة البشرة.
- تساهم في تجديد خلايا الجلد، مما يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقًا.
- تعمل على تقليل ظهور الحبوب والبثور.
طريقة تحضير ماسك العسل الأسود والخميرة
المكونات
- ملعقة كبيرة من العسل الأسود
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري)
- ماء (حسب الحاجة)
طريقة التحضير
- في وعاء صغير، ضعي العسل الأسود وأضيفي إليه الخميرة الفورية.
- إذا كنتِ ترغبين في إضافة عصير الليمون، أضيفيه الآن وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.
- إذا كان الخليط كثيفا جدا، يمكنك إضافة قليل من الماء للحصول على قوام مناسب يسهل تطبيقه على البشرة.
- اغسلي وجهك جيدًا لإزالة أي شوائب أو مكياج.
- باستخدام فرشاة أو بأصابعك، طبقي الماسك بالتساوي على بشرتك، مع تجنب منطقة العينين.
- اتركي الماسك لمدة 20-30 دقيقة حتى يجف.
- بعد مرور الوقت، اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يمكنكِ استخدام ليفة ناعمة لتدليك البشرة بلطف أثناء غسل الماسك.
- جففي وجهك بلطف باستخدام منشفة نظيفة.