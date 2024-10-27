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أحمد جودة - القاهرة - التوقيت الشتوي في مصر: موعد التغيير ض١ضضضضضضضض

التوقيت الشتوي في مصر، يتساءل العديد من المواطنين في مصر حول موعد تغيير الساعة لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024.

يأتي هذا التغيير كجزء من خطة حكومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد المختلفة.

تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي، الأهداف وراء هذا التغيير، وكذلك مواعيد الصلاة الجديدة والخطوات اللازمة لتعديل الساعة على الأجهزة الإلكترونية.

موعد تغيير الساعة في مصر

يتساءل العديد من المواطنين حول تغيير الساعة في مصر لعام 2024، وتحديدًا حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي في مصر: موعد التغيير وأهدافه

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر من رئاسة الجمهورية، يتم تغيير الساعة في نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، لبدء التوقيت الشتوي.

هدف تغيير الساعة

أوضحت الحكومة أن الهدف الرئيسي من تغيير الساعة هو ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء، البنزين، السولار، والغاز.

يسعى هذا الإجراء إلى تحقيق كفاءة أفضل في استخدام الطاقة وتقليل الاستهلاك غير الضروري خلال ساعات النهار والليل.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي

مع تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي، تتغير أيضًا مواعيد الصلاة، وفيما يلي المواعيد الجديدة للصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة:

التوقيت الشتوي في مصر: موعد التغيير وأهدافه

موعد أذان دوت الخليج: 4:36 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:39 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:49 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:14 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:32 مساءً



خطوات تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

لمن يرغب في تغيير الساعة على هاتفه المحمول استعدادًا للتوقيت الشتوي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على قائمة "الإعدادات" في الهاتف.



2. اختيار "تغيير الوقت والتاريخ" (Change time and date).



3. تعديل الوقت ليصبح من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً.



4. بعد ذلك، تكون الساعة قد تم تعديلها بنجاح إلى التوقيت الشتوي.

تساعد هذه الخطوات في تسهيل الانتقال إلى التوقيت الجديد بشكل سليم ودون أي تأثير على الروتين اليومي.