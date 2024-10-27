نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشييع جنازة شريفة ماهر.. وداع مؤثر من الأهل والأصدقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شيعت جنازة الفنانة الراحلة شريفة ماهر اليوم، الأحد 27 أكتوبر، من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، حيث كانت الأجواء مليئة بالحزن والأسى.

جنازة شريفة ماهر

وقد حضر الجنازة عدد كبير من الأهل والأصدقاء الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء، بينما ودعها زوجها ونجلها بقلوب منهارة، تأثرًا بفراقها.

فيما كتب شريف، ابن الراحلة، عبر صفحته على "فيسبوك" قبل الجنازة بيوم: «صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.. تقبل الله منكم».

كما أشار في منشور آخر إلى شعوره بالفقد، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله أمي. أسألكم الدعاء لها أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، وسيقتصر العزاء على الدفنة».

أبرز أعمالها الفنية

من بين الأعمال البارزة التي قدمتها شريفة ماهر، "إزاي أنساك"، و"إسماعيل يس في البوليس"، و"الفانوس السحري"، و"قصر الشوق"، و"رجل له ماضي".

آخر أعمالها كان دراميًا يحمل عنوان "عزيز على القلب" عام 2008، ولكنها عانت من وعكة صحية أضطرتها إلى الاعتزال. كان لها تأثير كبير في مجال الفن، حيث تميزت بشخصيتها القوية وأدائها الفريد، مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.