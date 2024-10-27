انت الأن تتابع خبر «مش هتستغنى عنها لحظة»... ضع ملعقة من الكراويه في الماء المغلي وتناوله يوميا على الريق وشاهد النتيجة الصادمة... طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الكراوية من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بفوائدها الصحية العديدة، حيث تستخدم منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض وتحسين الصحة العامة، و في فصل الشتاء، تزداد أهمية الكراوية نظرا لقدرتها على تعزيز المناعة وتحسين الهضم، مما يجعلها خيارا ممتازا لمواجهة التغيرات المناخية وبرودة الطقس، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

فوائد الكراوية

تعتبر الكراوية مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الزيوت العطرية المفيدة، و تساعد هذه المكونات على تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخات، مما يجعلها فعالة في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، و تعزز الكراوية أيضا مناعة الجسم بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، حيث تعمل على حماية الجسم من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

طريقة تحضير وصفة الكراوية

لتحضير مشروب الكراوية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. ضع ملعقة كبيرة من بذور الكراوية في كوب من الماء المغلي، ثم غط الكوب واتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ليتخمر.

2. بعد ذلك، و يمكنك تصفية المشروب وإضافة العسل لتحسين الطعم، وينصح بتناوله دافئا لتحقيق أقصى فائدة صحية.

فوائد الكراوية في الشتاء