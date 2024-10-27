الرئيس السيسي: الظروف الحالية تشبه تلك التي كانت سائدة بعد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - أ ش أ_ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر ستظل حكاية ملهمة لن تنهي، وأن النصر الذي تحقق كان وراؤه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف.

وأضاف السيسي، في كلمته مساء اليوم السبت خلال حفل القبائل العربية بمناسبة انتصار أكتوبر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الظروف التي تعيشها مصر الآن أشبه بتلك التي عاشتها البلاد بعد حرب 1967، ولكن بإرادة الشعب المصري تجاوزت البلاد المحنة.

كما وجه الرئيس بإنشاء حي باسم الحاجة “فرحانة” في سيناء، ومحور رئيسي بالقاهرة؛ تقديرا لمجهوداتها.