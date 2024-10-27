جهاز تنمية التجارة يوقع عقودا مع «إعمار» و«تشيلو» لإنشاء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - محمد أحمد _ قالت الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه سيتم توقيع عقود جديدة لإنشاء ثلاث مناطق تجارية ولوجستية حديثة، منها اثنتان في محافظة بني سويف، وواحدة في محافظة الشرقية، بالشراكة مع «إعمار» و»تشيلو» اللتين تدخلان في شراكة للمرة الأولى مع الجهاز.

وأشارت السيد، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، إلى أن المشروعات الجديدة سيتم تنفيذها وفق المعايير المتبعة في المشروعات القائمة، مثل المستودعات اللوجستية في محافظات السويس، الأقصر، والفيوم، بما يضمن تكامل الخدمات التجارية واللوجستية المقدمة.

يأتي هذا ضمن جهاز تنمية التجارة الداخلية الجهاز الرامية لتوسيع الأنشطة التجارية، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات لإنشاء وتشغيل مشروعات متكاملة في قطاعات متعددة تشمل التجارة، والخدمات اللوجستية، والإدارة، والتخزين. كما يجري حاليًا تنفيذ 27 مشروعًا في محافظات مختلفة، بإجمالي استثمارات تزيد على 60 مليار جنيه.

ويتميز الطرح الجديد بتوفير جميع المرافق الأساسية للمشروعات، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص، بهدف تمكين المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم دون عقبات. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المحافظات، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة.