نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق التوقيت الشتوي ومواقيت الصلاة في مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطبيق التوقيت الشتوي ومواقيت الصلاة في مصر 2024

تطبيق التوقيت الشتوي ومواقيت الصلاة في مصر 2024، مع اقتراب فصل الشتاء، تتغير مواقيت الصلاة في مصر وفقًا للتوقيت الشتوي الذي يتم تطبيقه سنويًا.

يحرص العديد من المواطنين على متابعة هذا التغيير لضبط أنشطتهم اليومية بما يتناسب مع الأوقات الجديدة للصلاة.

في هذا السياق، أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن تفاصيل التوقيت الشتوي ومواقيت الصلاة المصاحبة له، مما يساعد الجميع على التكيف مع هذا التعديل الزمني الهام.

تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول ط تطبيق التوقيت الشتوي ومواقيت الصلاة في مصر 2024.

مواقيت الصلاة والتوقيت الشتوي

يهتم عدد كبير من المواطنين في مصر بمعرفة مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي، حيث يُعد هذا الموضوع من الأمور التي تهم العديد من الأشخاص لضبط أوقات عباداتهم اليومية.

وقد كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن المواعيد الجديدة التي سيتم اعتمادها بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

تطبيق التوقيت الشتوي ومواقيت الصلاة في مصر 2024

تأخير مواقيت الصلاة ساعة واحدة

وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، ستشهد مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي تأخيرًا لمدة ساعة واحدة.

يأتي هذا التأخير نتيجة تطبيق النظام الزمني الجديد، الذي يتم خلاله ضبط الساعة لتتوافق مع التوقيت الشتوي.

إقرار نظام التوقيت الصيفي

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدّق في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظام التوقيت الصيفي.

هذا القانون يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من فترات النهار وتخفيف الضغط على استهلاك الكهرباء.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2024 في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

طخلال هذا التوقيت، سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وهو التوقيت الذي ستستمر عليه البلاد خلال فصل الشتاء.

انتهاء التوقيت الشتوي وعودة التوقيت الصيفي

سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي في أول جمعة من شهر نوفمبر 2024.

عندها، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل. هذا التغيير سيعيد البلاد إلى التوقيت الصيفي بعد انتهاء فترة الشتاء.