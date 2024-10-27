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أحمد جودة - القاهرة - إعرف مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية بعد تطبيق التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2024، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحاجة الملحة لترشيد استهلاك الطاقة، اعتمدت مصر نظام التوقيت الصيفي والشتوي كوسيلة لتحقيق هذا الهدف.

يعكس هذا النظام التوازن بين الاستفادة من ساعات النهار خلال فترة الصيف، وترشيد استهلاك الطاقة في فصلي الربيع والصيف.

ومع نهاية موسم الصيف، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي، حيث يتم تأخير الساعة لتعكس التغيرات الطبيعية في طول النهار والليل.

إعرف مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية بعد تطبيق التوقيت الشتوي

إقرار التوقيت الصيفي

في البداية، تم إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023.

يعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

بالمقابل، يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة بنفس المدة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، تصبح الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار 60 دقيقة، اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، بعد هذه الفترة، يتم العودة للتوقيت الشتوي بتأخير الساعة.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

-موعد أذان دوت الخليج في التوقيت الشتوي الساعة 4:38 فجرا.

- موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي الساعة 11:39 صباحا.

- موعد أذان العصر في التوقيت الشتوي الساعة 2:49 مساء.

- موعد أذان المغرب في التوقيت الشتوي الساعة 5:13 مساء.

- موعد أذان العشاء في التوقيت الشتوي الساعة 6:31 مساء

التوقيت الصيفي في مصر

تم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي من قبل الحكومة المصرية كجزء من محاولات ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق وفورات في استخدام الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تأخير أو تقديم الساعة في التوقيت الشتوي

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون نظام التوقيت الصيفي، والذي يقضي بتقديم الساعة ستون دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

مع نهاية هذه الفترة، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023.