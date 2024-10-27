نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 قتيلًا و5 جرحى في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة بالمكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المكسيك حادث سير مروع بعدما لقي 24 شخصًا حتفهم، وأصيب 5 آخرون، نتيجة إصطدام حافلة ركاب متجهة من ولاية ناياريت في المكسيك بمقطورة شاحنة تحمل الذرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد المسؤولون المكسيكيون أن الحافلة التي كانت متجهة من ولاية ناياريت في جنوب البلاد إلى مدينة سيوداد خواريز في ولاية تشيواوا على الحدود الأمريكية تعرضت لحادث على الطريق. وأكد المسؤولون أن 24 شخصًا فقدوا حياتهم، بينما لا يزال 5 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى بولاية زكاتيكاس.

قال خوان مانريكيز مورينو، من السلطات الوطنية للحرس في زكاتيكاس، إن المقطورة المحملة بالذرة انفصلت عن الشاحنة على الطريق السريع، وانقلبت الحافلة بعد اصطدامها بالمقطورة. كما أشار رودريغو ريس موغيرزا، الأمين العام لولاية زكاتيكاس، إلى أن الطريق السريع الذي وقع فيه الحادث تم إغلاقه. وتقدم موغيرزا بالتعازي لعائلات الضحايا.