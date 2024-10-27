نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

خسر تشيلسي من ليفربول بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من البريميرليج بينما خسر نيوكاسل يونايتد من برايتون بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 14 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 12 نقاط.

موقف تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.

في حين احتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 60 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مباراة.

من المتوقع أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: جوستو – فوفانا، كلويل، جيمس.

خط الوسط: لافيا، مويسيس كايسيدو، مادويكي.

خط الهجوم: بالمر، سانشو، نيكولاس جاكسون.