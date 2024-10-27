نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نيس والذي يشارك ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موناكو، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب أليانزا ريفييرا معقل النسور، المواجهة المرتقبة بين نيس وموناكو، تحت صافرة الحكم الفرنسي جيريمي بينارد.

ويدخل نيس المباراة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بينما يحتل موناكو وصافة ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جيرمان.

موعد مواجهة نيس وموناكو في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تقام مباراة نيس وموناكو الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة نيس وموناكو في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة مباراة نيس وموناكو في الدوري الفرنسي عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports XTRA 2.