في هذا الموعد...سمية درويش تحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحيى الفنانة سمية درويش حفلاً غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر المقبل، تقدم فيها باقة من أغانيها التي قدمتها خلال مشوارها بالإضافة إلى أغانى الأفلام والمسلسلات التي قدمتها، ومنها اعتبره قلب وراح وما بقتش ملاك وكشف حساب وقعدة رجالة وغيرها من الأغانى ويبدأ الحفل فى الـ8 مساء.



آخر أعمال سمية درويش

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة سمية درويش أغنية "أذاني" التي طرحتها على يوتيوب في فبراير الماضي، من كلمات وائل توفيق وتوزيع وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمود صبري وهندسة صوتية ماهر صلاح وجيتار أحمد حسين، ومنتج فني سعيد إمام.



وقدمت سمية درويش 4 ألبومات وأغنية تتر فيلم "كشف حساب" و"نقطة رجوع"، ولها تجربة في التمثيل مع النجم عمرو سعد في مسلسل "بركة" حيث قدمت شخصية نغمة، والمسلسل بطولة كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، وإنعام سالوسة، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.