بعد تصدرها التريند.. أعمال تنتظر عرضها عايدة رياض

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر اسم الفنانة عايدة رياض تريند محركات بحث جوجل، فور ظهورها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

كما تعيش الفنانة عايدة رياض حالة من النشاط الفني،حيث تنتظر عرض أكثر من عمل أبرزهم مسلسل إقامة جبرية، التي تشارك في بطولته مع هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

مشاركة عايدة رياض في جودر ٢



وتشارك عايدة رياض في بطولة مسلسل جودر ٢،وضم المسلسل الجزء الأول أبرزهم، الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز،ومسلسل ٢٢٠يوم.



اخر اعمال عايدة رياض



والجدير بالذكر ان آخر أعمال عايدة رياض مسلسل برغم القانون من بطولة: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، وعابد عناني.

تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" في إطار درامي اجتماعي حول ليلى، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد. تكتشف ليلى في صباح أحد الأيام اختفاء زوجها دون سبب واضح. بعد محاولات عديدة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار حتى تصل ليلى إلى السبب الحقيقي وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده على الرغم من حبه الشديد لهم.