المهمة بدأت من على الطائرة.. رسائل خاصة من كولر لثلاثي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ عمله لمباراة العين الإماراتي مبكرًا جدًا ولم ينتظر الوصول إلى القاهرة.

رسائل خاصة من كولر لثلاثي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر بدأ العمل على مباراة العين الإماراتي في الطائرة في طريقه للعودة من الإمارات بعد التتويج بكأس السوبر المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر اجتمع مع الثلاثي رامي ربيعة ومحمد الشناوي وعمرو السولية وقال لهم بعد النزول من الطائرة يجب الغلق على الفريق بالكامل للتركيز على مباراة العين ".

وأضاف:" تم التنبيه على اللاعبين بغلق صفحة مباراة الزمالك والتركيز على مباراة العين لأنها مباراة قوية ضد منافس قوي جدًا، وخصوصًا إن المباراة بين جمهيرنا وعلى ملعبنا".