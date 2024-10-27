نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

خسر تشيلسي من ليفربول بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من البريميرليج بينما خسر نيوكاسل يونايتد من برايتون بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 14 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 12 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

- قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

- قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

- قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

موقف تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.

في حين احتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 60 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مباراة.