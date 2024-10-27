الرياضة

خالد الغندور: بسبب مشكلة عائلية.. صدام جديد بين كولر وبيرسي تاو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن صدام جديد بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي وبيرسي تاو بسبب مشكلة عائلية.

خالد الغندور: بسبب مشكلة عائلية.. صدام جديد بين كولر وبيرسي تاو

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر أبلغ مساعديه إنه استنفذ كل الحيل لإعادة تاو لمستواه الفني المعهود".

وأضاف: "لكن اللاعب مش مساعد المدرب ولا مساعد نفسه وعنده مشكله شخصيه تخص أسرته لم يبلغ بتفاصيلها أي شخص حتى الآن، وإذااستمر على ما يقدمه لن يكون له مكان في الأهلي".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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