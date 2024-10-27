نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة فيورنتينا ضد روما والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق فيورنتينا، مساء اليوم الأحد الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

وستنطلق صافرة مباراة روما ضد فيورنتينا، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي

ويحتل فريق روما المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ضد روما في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.